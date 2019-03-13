Украинцы грозят вытеснить Россию с газового рынка Европы

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина, в теории, могла бы стать одним из крупнейших добытчиков и импортёров газа в Европу, как это было в советское время.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы вернёмся в советское время, то тогда Украина добывала около 70 миллиардов кубометров газа. И Украина тогда обеспечивала газом, в том числе, РСФСР. А сейчас разведанные запасы газа, вот недавно мне такие цифры попались на глаза – 590 млрд. кубометров.

И если Украина станет не только обеспечивать себя газом, но и выйдет на рынок ЕС, а по расчётам наших энергетических экспертов она имеет потенциальную возможность выйти на 10% рынка Европейского союза», – рассказал он.

В ответ российский политолог Дмитрий Абзалов привёл факты, говорящие об обратной ситуации.

«Я напоминаю, «Akcent» заходил на территорию Украины, он пытался там осуществлять контрольное бурение, но не нашёл возможности того, чтобы осуществлять добычу, как и экспорт.

Второй важный момент, о котором мы все дружно говорим. Украина никогда в последние годы не занималась экспортом газа, она всё тратила на собственное потребление…

Более того, Украина, помимо всего прочего, ещё и наш газ, российский, себе реверсом на потребление забирает, если кто-то забыл. То есть, на самом деле, это мы газом стабилизируем Украину, с точки зрения перспективы», – сказал Абзалов.

По его словам, Украина не фигурирует в мониторингах западных компаний как потенциальный экспортер энергоресурсов, что также говорит о многом.