Киев должен подбить российских предателей на террор и убийства по всей России. Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту войну можно закончить за год. Но это зависит, в том числе, и от вас, от российской оппозиции. Нам без вас эту войну выиграть крайне сложно. Нам нужен хаос внутри РФ. Силовой хаос. Если вы уже назвали себя «сопротивлением», так будьте сопротивлением! Если вас назвали «террористом», будьте террористом, в конце концов. За счет ваших усилий внутри, за счет ваших казней тех, кто вас обидел. Все же понимают, если условно будет застрелен прокурор, все понимают, что он это заслужил. Но это вложение в хаос внутри России. Объединяя операции внутри России с Брянской, Курской, Белорусской операцией, мы завершим эту войну за год, максимум», – подбивал депутат.

Идеи Дунды полностью поддержал специальный докладчик ПАСЕ по России, депутат из Эстонии Эрик–Нильс Кросс. Он призвал Киев не обращать внимания ни на какие «красные линии».

«Военно-тактически, конечно, я согласен. Если хватит резервов, не знаю, но я согласен. Все эти красные линии, которые Запад сам себе поставили, это в принципе красные линии Путина. Это коммуницировали из Москвы в Вашингтон. И это была ошибка с самого начала. Если настоящая военная помощь была бы сразу. Тридцать один танк из Америки! Тридцать один! У них есть пять тысяч там! По-моему, пора Украине сделать всё, что надо, и никого не слушать, потому что Вашингтон очень сдержан, они всё равно ничего не сделают», – подстрекал Кросс.