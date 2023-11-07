Украинцы и либералы, спрашивающие «Чей Крым?», выставляют себя дураками – иноагент

Елена Острякова.  
07.11.2023 22:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Российские релоканты и украинцы, спрашивающие, чей Крым, выставляют себя дураками.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские релоканты и украинцы, спрашивающие, чей Крым, выставляют себя дураками. Об этом в интервью...

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«Вопрос «Чей Крым?» мне кажется чрезвычайно глупым. Когда его задают, мне кажется, люди сами себя выставляют дураками. Им кажется, что они задали чрезвычайно провокационный, интересный, умный вопрос, выводящий человека на чистую воду, но этот вопрос ничего, кроме их собственной дурости не показывает», – рассуждал Кох.

Он считает что «де юре Крым украинский, а де факто российский». За такую формулировку людей на Украине подвергают травле.

«Правильный ответ, конечно, такой. Потому что, если что-то крякает как утка, плавает как утка, и выглядит как утка, то – это утка. Если на сегодняшний день на всей территории Крыма российская власть путинская, и действует ФСБ, МВД, ходит русская валюта, действует русское законодательство, и проживают граждане России, получившие паспорта, то глупо отрицать, что это де факто Россия.

Но в вопросе нет такой опции. Есть только опция, что это Украина. А в чем это выражается, кроме того, что так считает мировое сообщество? Ничего там украинского нет», – сказал Кох.

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