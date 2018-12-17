Украинцы и поляки сошлись в массовой драке

17.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Варшаве на железнодорожной станции «Вильно» произошла массовая драка украинцев с поляками.

Об этом сообщает местное агентство Fakt.pl, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что пока на место добиралась полиция, хулиганы успели скрыться.

«Причина конфликта пока неизвестна. Свидетели говорят, что драка началась с небольшого конфликта нескольких поляков и украинцев. Впоследствии к потасовке подключились другие люди, и толкотня переросла в массовую драку. Участники в какой-то момент начали бросаться стеклянными бутылками», – говорится в сообщении.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Польше местная жительница со словами “Ах ты, курва бандеровская!” вцепилась украинке в волосы и начала избивать.

Кроме того, в Кракове поляки избили украинца палкой с гвоздями за его национальность.

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