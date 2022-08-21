«Украинцы и тайванцы должны выйти на улицы с требованием к Байдену дать оружие» – Табах

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Новости Украины

Глядя на то, ка Белый дом продолжает играть в дипломатию с Россией, Украине, как и Тайваню, пора выходить на улицы и яростно взывать к совести президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» высказался капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах подчеркнул, что США опасаются открытой конфронтации с РФ.

«Что же делать с Россией будем?» «Она остается в Совбезе или нет?» «Что же будет с ядерным оружием, нефтью, тем и этим?». НАТО тогда зачем? Что оно делает? Говорят: «Мы нейтралитет держим». Что значит «нейтралитет держим»? Чушь собачья! Ну и что, Гитлер убивает евреев и цыган? «Мы нейтралитет держим». Теперь он убивает украинцев. «Нейтралитет держим». «Подождем, когда они устанут и за стол переговоров сядут, то есть сдадутся России». Или «будем ждать, пока не сдохнет (Путин – ред.)». А он – не дохнет, но обещают. Пока ракеты закончатся – а они не кончаются. А украинская кровь течет каждый день», – негодовал американец.

Он призвал официальный Киев и украинцев высказать, наконец, свои претензии в адрес Вашингтона.

«Украинскому народу, как тайваньскому, нужно выйти на улицу и сказать: «Эй, ты! Байден. Ты обещал. Ты обязан нам дать оружие. Американский Конгресс за это проголосовал, народ сказал свое слово». А президент сидит и вообще не знает, что происходит. Украинцы винят русских часто в этом (собственных провалах – ред.), а сами сидят тихо, не хотят высказывать. А журналисты, эта соросовская свора, которая захватила все ваши СМИ, уже съехала. От Трампа и Джонсона избавились, сейчас еще санкции против Эрдогана войдут, Орбан – понятно, и всё, они возьмутся за Зеленского (за то, что был в курсе, но не предупредил сограждан о начале СВО 24 февраля – ред.)», – возмущался экс-представитель НАТО.