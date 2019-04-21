Выборы
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21.04.2019, Житомир, Владимир Гладков
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Украинцы идут голосовать под русские песни

На одном из избирательных участков в Житомирской области на крыльце выставили звуковую аппаратуру, чтобы местным жителям было веселее голосовать.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация «Опора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На УИК 180905 (с. Ставище Попельнянского района) выборы – это всегда праздник! А что за праздник без местной музыки?», – говорится в комментарии к опубликованному видео.

Наблюдатели отметили, что на участке «почти как на свадьбе, когда гостей встречают маршем».

При этом из колонок звучала песня «В каком неведомом краю» советско-российской группы «Божья коровка».

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