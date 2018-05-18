18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцы испытали наводящиеся ракеты “Скиф”

В Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации украинского ракетного комплекса Скиф, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро Луч.

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Согласно сообщению, во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет Скиф. Все определенные цели были успешно поражены.

Переносной противотанковый ракетный комплекс Скиф предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника.