Украинцы хотят мира, но не любой ценой – соцопрос

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сторонники ни одной из украинских политических партий за несколько недель до парламентских выборов не поддерживают риторику «мира любой ценой» применительно к способу разрешения конфликта на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» совместно с социологической службой центра Разумкова.

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«Мир любой ценой» не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего «мир любой ценой» поддерживают избиратели партий «Голос» (10%) и «Европейская солидарность» (7%)», — говорится в результатах исследования.

Больше стремятся к «миру любой ценой» избиратели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 36,5%, при этом 45% избирателей этой партии считают, что «ради мира следует идти на компромиссы, но не на все».

Кроме того, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. Большинство населения — 49% — считает, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы.

Общенациональный опрос проводился с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах страны за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.