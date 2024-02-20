Украинцы хотят скопировать российский «Ланцет» и переименовать в «Стрелу Купидона»

Не стоит стесняться копировать российские военные разработки, если можно их повторить.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это г…но летает, если у нас есть сбитые образцы, их можно проанализировать, взвесить, вымерять линейкой, посмотреть, какое там стоит оборудование, и оно летает, оно эффективно, то черт с ним – давайте копировать его, пусть летает. Можно назвать не «Ланцет», а «Стрела Купидона-15» и пусть эта «Стрела Купидона» прилетает по российским пятым точкам, это нормально», – сказал эксперт.

«Тут вопрос в том, чтобы мультиплицировать, чтобы не просто было 5-6 этих «ланцетов», их должно быть 500-600 в месяц и главная цель – делать их по разным локациям, чтобы не было три локации условно Львов, Киев, Днепр, и там их делают. Понятно, что через месяц-два русские вычислят эти позиции и будут атаковать их баллистическими ракетами.

Это должны быть предприятия, кроме того, что подземными, а раскинутыми – Тернопольщина, Хмельниччина, Ивано-Франковщина – всюду мелкие производства, чтобы нельзя было уничтожить одним ударом», – заявил Ступак.