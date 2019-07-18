Украинцы хотят вернуть Донбасс мирным путем, но без особого статуса – соцопрос

18.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Более половины населения Украины поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, 53,2% хотели бы решения конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Еще 20,6% — за предоставление автономии этим территориям в составе Украины. 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. За возвращение территории военным методом выступают 4,7% респондентов.

В то же время, на вопрос «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы вы такое предложение?» 48,2% опрошенных ответили утвердительно, 33,1% не поддержали такую инициативу.

По мнению респондентов (можно было выбирать до трех ответов), среди политических сил наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира предлагают партии «Слуга народа» (23,8%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Батькивщина» (5,5%). Другие партии не набирают 5% поддержки («Сила и честь» — 4,8%, «Оппозиционный блок» — 4,4%, «Европейская солидарность» — 4,2%).

КМИС с 5 по 15 июля проводил всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.