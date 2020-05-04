Украинцы «клешнями» вцепились в Донбасс, боясь потерять Одессу

04.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинцы «клешнями» вцепились в Донбасс, так как улучшение ситуации в регионе приведет к чудовищному напряжению по всему Юго-Востоку.

Об этом заявил экс-депутат одесского горсовета Александр Васильев в интервью на Youtube-каналае Александра Колосова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается Донбасса. Я считаю, что любое человеческое правительство, это правительство рано или поздно должно привести Донбасс в Россию. Эти люди год за годом истекают кровью, в прямом смысле этого слова. Там постоянно хоронят гражданских людей, которых убивает вражеская армия. И это только первый пункт перечня бед, которые Донбасс испытывает. Не буду этот перечень повторять – он и так всем понятен», – заявил Васильев.

Он отметил, что люди заслужили, чтобы нормально жить, а «минимальная нормальная жизнь возможна только при интеграции с Россией».

«Донбасс – богатейший промышленный регион, в масштабе планеты регион является промышленным узлом. Регион, который действительно кормил несчастную украинскую державу. При наличии работающей экономики он способен не только себя прокормить, а еще несколько регионов. Мое мнение – Донбасс должен быть только с Россией», – подчеркнул одесский экс-депутат.

По мнению Василева, один из важнейших факторов – то, что на Донбассе началось принятие в российское гражданство.

«Там скоро будет несколько миллионов граждан России. Это очень важный фактор. Дальнейшее стирание границ всяческих даже без формального объявления этой частью России, субъекта РФ, это дает региону жизнь. На выходе это должна быть часть России», – полагает он.

Кроме того, Васильев уточнил еще один момент:

«Люди в Новороссии смотрят на Донбасс, и это очень важный фактор всего будущего Украины. Именно поэтому украинцы так клешнями в Донбасс вцепились.

Они знают, что, как только жизнь человека в Донецке будет заметно лучше, чем жизнь человека в Харькове или Днепропетровске, это создаст чудовищное напряжение. И они все делают, чтобы сделать жизнь на Донбассе максимально проблемной».