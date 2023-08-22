Украинцы кончатся, а Крым так и не увидим – в Киеве набросились на страны Запада

Анатолий Лапин .  
22.08.2023 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ключевые страны НАТО не дают Украине активничать в Черном море.

Об этом на организованном накануне саммита «Крымской платформы» мероприятии заявил беглый крымский майданщик, экономист, отслеживающий морскую активность, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевые страны НАТО не дают Украине активничать в Черном море. Об этом на организованном...

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По мнению эксперта, при этом, тезисы о якобы скором захвате Крыма звучат от людей в розовых очках, потому что Украина сейчас не стоит на пути победы.

«Тезис, что без деоккупации Крымского полуострова не может идти речи ни о военной безопасности, ни о безопасности судоходства, ни об экологической, ни об экономической, и можно дальше загибать пальцы, – это аксиома, это отлито в бронзу. Главное, чтобы мы все – и журналисты, и эксперты, и государственные служащие, и политики, и так далее, смогли донести это тем, кто сейчас нам мешает бороться за Черное море.

Я добавлю, что это наши соседи по Черному морю, это страны НАТО, черноморские, это руководящие страны в НАТО, начиная с Соединенных Штатов Америки. Мы тут все на этом месте так верим, что Крым будет нашим, что у нас немного розовые оттенки в воздухе начали появляться. Все сложно… Я бы сказал так – пока мы стоим на пути, который не приближает нас к победе», – причитал беребежчик.

«Пока мы стоим на пути, который нам диктует президент Российской Федерации, международный преступник, который затягивает эту войну, понимая, что украинцы закончатся быстрее, чем россияне… мобилизационный ресурс», – плакался Клименко.

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