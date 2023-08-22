Украинцы кончатся, а Крым так и не увидим – в Киеве набросились на страны Запада

Ключевые страны НАТО не дают Украине активничать в Черном море.

Об этом на организованном накануне саммита «Крымской платформы» мероприятии заявил беглый крымский майданщик, экономист, отслеживающий морскую активность, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, при этом, тезисы о якобы скором захвате Крыма звучат от людей в розовых очках, потому что Украина сейчас не стоит на пути победы.

«Тезис, что без деоккупации Крымского полуострова не может идти речи ни о военной безопасности, ни о безопасности судоходства, ни об экологической, ни об экономической, и можно дальше загибать пальцы, – это аксиома, это отлито в бронзу. Главное, чтобы мы все – и журналисты, и эксперты, и государственные служащие, и политики, и так далее, смогли донести это тем, кто сейчас нам мешает бороться за Черное море.

Я добавлю, что это наши соседи по Черному морю, это страны НАТО, черноморские, это руководящие страны в НАТО, начиная с Соединенных Штатов Америки. Мы тут все на этом месте так верим, что Крым будет нашим, что у нас немного розовые оттенки в воздухе начали появляться. Все сложно… Я бы сказал так – пока мы стоим на пути, который не приближает нас к победе», – причитал беребежчик.