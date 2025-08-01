Западные санкции вредят европейской экономике гораздо сильнее, чем тем, против кого они были введены.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть поговорка, которая восходит к имперским временам: Россия никогда не бывает такой сильной, какой кажется, и никогда не бывает такой слабой, какой кажется. И мы получаем эти нелепые противоречивые взгляды на Россию с Запада, что, мол, Путин будет у Ла-Манша в мгновение ока. А потом мы слышим, что Россия настолько слаба, что ее экономика разваливается. Трамп сказал, что их экономика мертва, как и экономика Индии. И если мы продолжим санкции, они рухнут. Они верят в обе эти вещи одновременно», – сказал Джатрас.