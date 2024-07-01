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Украина сегодня находится на уровне ниже 1861 года, когда в Российской империи было отменено крепостное право.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович подчеркнул, что сегодня, как и полтора века назад на территории нынешней Украины, мужчины не имеют возможности свободно передвигаться и могут быть в любое время отправлены на войну.

«Как называются люди, которые по праву рождения прикреплены к земле и не могут выехать? Крепостные. Кем являются граждане Украины мужского пола сегодня? Крепостными. ХХІ век, ты взрослый, состоявшийся мужчина, у тебя какие-то планы, еще что-то и так далее, а тебе говорят: «Нет, по факту рождения здесь ты не можешь никуда ехать, а второе – мы можем тебя призвать и произвольно заставить либо убивать людей, либо умирать, вне зависимости от твоих убеждений и всего остального». Это падение на уровень ниже 1861 года», – заявил Арестович.