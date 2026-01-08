Украинцы либо излечатся от бандеровщины, либо сгинут в «мясных штурмах» – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
08.01.2026 23:39
  (Мск) , Киев
СВО стала болезненной, но необходимой прививкой для Украины от нацизма.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы мы стали говорить о мире, есть предварительные необходимые шаги, которые мы обязаны осуществить. Первое – общество должно выздороветь, получив инъекции. К сожалению, такие тяжелые инъекции, как это военное время, должны помочь выздороветь от глубокой бандеризации.

Среди прочего, ключевым учением Степана Бандеры было создание моно-нации. Монокультурной, моноязычной моно-нации, руководимой вождем, построенной по тоталитарному принципу. Бандера, собственно говоря, и жил во времена Гитлера, и вторая часть его «Майн кампф» была для Бандеры руководящим светочем, когда он писал свои перспективы украинской национальной революции.

Создание моно-нации – вот это огромная беда. Как можно создать моно-нацию? В первую очередь необходимо лишить украинцев способности быть культурно богатыми людьми. А для этого необходимо рассказать о том, что Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Булгаков, Бердяев, величайшие умы – не украинцы, и враги», – сказал Волга.

Он подчеркнул, что украинскому обществу необходима альтернатива бандеровской идеологии, и предложил Православие.

«Другая наша альтернатива – многие народы на протяжении существования человечества появлялись, вспыхивали, достигали каких-то высот, а потом исчезали.

Так что, если украинский народ не поймёт, что является частью единого большого православного народа, и не сможем вернуться к своим корням, то наше будущее очень печального. Я его не вижу. Сточат всех нас в мясных штурмах», – подытожил экс-депутат.

