31.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Медицина, Россия, Украина
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Украинцы ликуют: Заболел врач, с которым контактировал Путин




Обслуживающая режим в Киеве украинская медиа-тусовка с ликованием восприняла известие о том, что диагноз коронавирус подтвержден у Дениса Проценко, главврача московской больницы в Коммунарке, которую накануне посещал 67-летний российский президент Владимир Путин.

«Теперь – главврач Коммунарки. Где лечится Лев Лещенко, куда поступил Игорь Николаев.  То есть, шансы кратно увеличиваются», – с восторгом пишет редактор украинского издания «Левый берег» Соня Кошкина.

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Она напоминает, что Путина переодели в защитный костюм только «после рукопожатия с ныне заболевшим главврачом». «И, да, главврач общался с ним без маски», – подчеркивает Кошкина.

В унисон ей не скрывает восторга бежавший в Израиль либерал Аркадий Бабченко, а также редакция украинского сайта «Обозреватель» киевского олигарха Михаила Бродского.

«Некоторые в погоне за хайпом пытаются уже сегодня приговорить президента – мол, он наверняка заразился от главврача Коммунарки, и теперь дни его сочтены.

Во-первых, успокойтесь. Россия пережила десятки правителей, и жизнь не заканчивалась никогда. Во-вторых, президент ещё может простудиться на ваших похоронах, господа «эксперты».

Горячие головы в Киеве скачут от радости в фейсбуках: «Путин умрёт от коронавируса! Ура!».

Не спешите скакать, ушлёпки (хотя скакать – ваше обычное состояние с 2014 года). ДАЖЕ ЕСЛИ с Путиным что-то случится, то следующий президент России в***ет вас всех в очко меньше чем за сутки. И даже 58-ю армия вводить не придётся – хватит одной роты спецназа, чтобы навести порядок и избавить миллионы нормальных граждан Украины от вашей вонючей нацистской накипи.

По большому счёту укропы должны молиться, чтобы миролюбивый Путин жил вечно (и ограничился только Крымом)», – комментирует экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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