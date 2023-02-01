«Украинцы массово «косят» от путёвки в Бахмут» – бежавший из Киева политолог

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Киевляне всеми способами пытаются «откосить» от мобилизации, испытывая ужас перед перспективой быть отправленными на оборону Артёмовска, а в каждом человеке в военной форме видят уже потенциального мертвеца.

Об этом в эфире «НТВ» рассказал вынужденный бежать из Киева политолог Андрей Мишин, всегда отличавшийся взвешенной позицией на фоне процветающего после майдана безумного украинства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, настолько ли плохо было в Киеве, Мишин ответил, что уехал, потому что он «человек русской культуры».

«Никаким [контрнаступлением] не пахнет. Ещё в прошлый вторник я был в военкомате, потому что мобилизовывался с 13 октября, пришла повестка, в свои 57 лет, но я честно, как бравый солдат Швейк, прошёл все этапы. А потом вытащил [справку] о том, что 4 года назад у меня был инсульт в Москве. Никто не поёт «Калину» («Червоная калина», гимн гитлеровских коллаборационистов УПА – ред.), у всех лица грустные, 12 часов в день нет света. Отключается не только свет. Любая тревога, взлетает самолёт, метро останавливается, люди бегут в метро, как в бомбоубежище, не улыбается на улицах никто. Когда смотришь на ребят в военной форме, ты реально видишь – вот, три-четыре дня, и мёртвый», – рассказал политолог.

По его словам, киевляне очень изобретательно стараются избежать мобилизации.

«Желающие? В военкомате были, видимо, ещё по старой советской схеме посылают руководителям кадров крупных промышленных предприятий, и там самых таких, которые не нравятся в коллективе, их отдают. Видео с поимками на улице, когда из «скорых» выпрыгивают – это не в Киеве. Это в маленьких областях, где прячут своих земляков и ловят приезжих. А здесь что я слышал – «у меня сердце, мне нельзя», второй – «я ел мёд, у меня сахар так прыгает, мне нельзя», третий кричит «у меня не того цвета испражнения». Но высший лайфхак, который я видел – выбегает парень и говорит: «У меня бессрочная отсрочка, всё», не призывают до конца боевых действий. Отсрочка – это или два-три месяца, или полгода. А он говорит: «У меня не медицинская, а социальная, я женился, у меня тёща инвалид I группы». Поэтому тот, кто холостяк, имеет возможность «откосить» от Бахмута», – поделился впечатлениями Мишин.

Выступление политолога не осталось без внимания со стороны «свидомых» соотечественников. В сети появилось множество яростных комментариев.

«У всего есть свои границы. Для меня такая грань – это коллаборация с врагом. Участие в ИПСО российских пропагандистов. Это предательство Родины, и за это должна быть уголовная ответственность», – пишет близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик.

Мишина обвинили в том, что он мало того, что бежал от мобилизации, так ещё и назвал себя «человеком русской культуры» и посмел на российском ТВ рассказывать о ситуации на Украине.