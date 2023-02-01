«Украинцы массово «косят» от путёвки в Бахмут» – бежавший из Киева политолог

Владимир Гладков.  
01.02.2023 18:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевляне всеми способами пытаются «откосить» от мобилизации, испытывая ужас перед перспективой быть отправленными на оборону Артёмовска, а в каждом человеке в военной форме видят уже потенциального мертвеца.

Об этом в эфире «НТВ» рассказал вынужденный бежать из Киева политолог Андрей Мишин, всегда отличавшийся взвешенной позицией на фоне процветающего после майдана безумного украинства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевляне всеми способами пытаются «откосить» от мобилизации, испытывая ужас перед перспективой быть отправленными на...

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На вопрос, настолько ли плохо было в Киеве, Мишин ответил, что уехал, потому что он «человек русской культуры».

«Никаким [контрнаступлением] не пахнет. Ещё в прошлый вторник я был в военкомате, потому что мобилизовывался с 13 октября, пришла повестка, в свои 57 лет, но я честно, как бравый солдат Швейк, прошёл все этапы. А потом вытащил [справку] о том, что 4 года назад у меня был инсульт в Москве.

Никто не поёт «Калину» («Червоная калина», гимн гитлеровских коллаборационистов УПА – ред.), у всех лица грустные, 12 часов в день нет света. Отключается не только свет. Любая тревога, взлетает самолёт, метро останавливается, люди бегут в метро, как в бомбоубежище, не улыбается на улицах никто. Когда смотришь на ребят в военной форме, ты реально видишь – вот, три-четыре дня, и мёртвый», – рассказал политолог.

По его словам, киевляне очень изобретательно стараются избежать мобилизации.

«Желающие? В военкомате были, видимо, ещё по старой советской схеме посылают руководителям кадров крупных промышленных предприятий, и там самых таких, которые не нравятся в коллективе, их отдают. Видео с поимками на улице, когда из «скорых» выпрыгивают – это не в Киеве. Это в маленьких областях, где прячут своих земляков и ловят приезжих.

А здесь что я слышал – «у меня сердце, мне нельзя», второй – «я ел мёд, у меня сахар так прыгает, мне нельзя», третий кричит «у меня не того цвета испражнения».

Но высший лайфхак, который я видел – выбегает парень и говорит: «У меня бессрочная отсрочка, всё», не призывают до конца боевых действий. Отсрочка – это или два-три месяца, или полгода. А он говорит: «У меня не медицинская, а социальная, я женился, у меня тёща инвалид I группы». Поэтому тот, кто холостяк, имеет возможность «откосить» от Бахмута», – поделился впечатлениями Мишин.

Выступление политолога не осталось без внимания со стороны «свидомых» соотечественников. В сети появилось множество яростных комментариев.

«У всего есть свои границы. Для меня такая грань – это коллаборация с врагом. Участие в ИПСО российских пропагандистов. Это предательство Родины, и за это должна быть уголовная ответственность», – пишет близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик.

Мишина обвинили в том, что он мало того, что бежал от мобилизации, так ещё и назвал себя «человеком русской культуры» и посмел на российском ТВ рассказывать о ситуации на Украине.

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