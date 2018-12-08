Украинцы массово нарушают правила безвиза

08.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Претензии у Евросоюза могут возникнуть к Украине по итогам первого года безвизового режима.

Об этом сегодня пишет «Зеркало недели», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«По данным Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex), в 2017 году украинцам отказывали во въезде на 34% больше, чем в 2016-м, — 37 тыс. раз. Львиную долю отказов украинцы получили на границе с Польшей. В 2018 г. ситуация стала еще более угрожающей: как сообщает Пограничная служба Польши, на протяжении первых девяти месяцев украинцам отказывали во въезде в Польшу 38,7 тыс. раз, что на 57% больше, чем за тот же период 2017 г», – говорится в Статье.

Кроме того в 2017 г., по данным Frontex, граждан Украины, незаконно находившихся на территории стран-членов ЕС насчитывалось 32,6 тыс., что на 12% больше, чем в 2016-м.

«Несмотря на относительно небольшое количество неурегулированных мигрантов, тенденция к их росту настораживает. Сейчас в публичном доступе нет данных относительно первой половины 2018 г., но в дипломатических кругах говорят, что украинцев, превысивших срок пребывания в странах ЕС, стало больше, и это не на шутку беспокоит отдельные страны – члены ЕС. А потому Еврокомиссия, скорее всего, уделит внимание этому вопросу и будет побуждать украинскую власть усилить превентивные меры», – пишет «Зеркало недели».

Однако в ближайшее время, отмечает издание, Украине не стоит беспокоиться об отмене безвиза, поскольку Молдова и Грузия нарушают правила более массово.