Украинцы массово подают заявки на международную защиту в Польше: не хотят быть пушечным мясом

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Число заявлений о предоставлении международной защиты гражданами Украины на территории Польши стремительно растёт. В первом квартале этого года такие заявки подали почти 1,2 тысяч человек, в то время как за весь 2023 год это было менее 1,8 тысяч лиц.

Это признал пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк в беседе с изданием rp.pl., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До сих пор Польша неохотно принимала заявления о международной защите. В 2023 году Управление по делам иностранцев выдало решения о международной защите почти 1,4 тыс. граждан Украины, и только 1140 человек выполнили условия для ее предоставления. В свою очередь, 90 граждан Украины получили отрицательные решения. В отношении 155 человек разбирательство завершилось прекращением дела, которое вступает в силу с момента выезда заявителя из Польши.

Как подчеркивает Rzeczpospolita, международной защитой могут воспользоваться только те граждане Украины, которые проживали в Польше после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабных военных действий на Украине.

Для граждан Украины, получивших международную помощь, она имела статус дополнительной помощи, в которую не входит условие преследования в стране происхождения, а условием ее предоставления является продолжающаяся война. Статус автоматически теряется после завершения конфликта.

«Лишение дополнительной защиты в таком случае может произойти только в том случае, если обстоятельства изменились настолько существенно, что дальнейший страх иностранного гражданина понести серьезный вред не оправдан», – указывает Якуб Дудзяк.

«Поначалу украинцы не хотели искать международной защиты в Польше, потому что в то время они не могли здесь работать. Теперь ситуация меняется. Неопределенность будущего украинцев в Европе и объявления об изменениях в мобилизации, безусловно, играют здесь свою роль. Статус может обеспечить защиту от призыва в армию», – говорит Мирослав Скурка, руководитель Ассоциации украинцев Польши, в интервью Rz.

Министерство иностранных дел Украины распорядилось с 23 апреля приостановить оказание консульских услуг для мужчин призывного возраста, “чтобы не допустить уклонения граждан Украины от своих обязательств по регулированию вопросов воинского учета территориальными призывными пунктами и наличия документов воинского учета”. ”

В субботу в интервью телеканалу TVN24 главе польской дипломатии Радославу Сикорскому задали вопрос, ожидают ли украинские власти от Польши помощи в транспортировке украинцев призывного возраста, находящихся в Польше.

«Здесь инициативу действительно должна проявить сама Украина, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украине нужны защитники, чтобы защитить свою Родину», – сказал он.

В среду вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство готово помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы помочь своей родине сражаться в войне с Россией.

Косиняк-Камыш отметила, что Польша уже предлагала Украине помощь в прошлом, чтобы обеспечить возвращение призывников в страну и выполнение своего гражданского долга. Вице-премьер выразил мнение, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинцев в отелях и кафе и слышат, «сколько усилий нам приходится прикладывать, чтобы помочь Украине».