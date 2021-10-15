Украинцы массово становятся поляками

15.10.2021 11:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Большую часть разрешений на работу в прошлом году польские власти выдали гражданам Украины, которые стали самым многочисленным национальным меньшинством в Польше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Российская газета».

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По данным исследования, проведенного Гданьским политехническим университетом, в прошлом году 295 тысяч украинцев получили разрешения на работу в Польше, что в 20 раз больше показателей десятилетней давности.

«При этом в Польше разграничивают сезонную трудовую миграцию, как говорят в самой Украине – «в Польшу на клубнику», где за два-три месяца можно заработать от 1000 евро без учета накладных расходов, и долгосрочное трудоустройство, получение гражданства и в конце концов ассимиляцию. Численность таких осевших в Польше украинцев – представителей инженерных специальностей, медиков, программистов, бизнесменов, по разным данным, составляет около миллиона человек», – отмечает издание.

Впрочем, данные о числе украинцев в Польше разнятся. Так, Объединение украинцев Польши говорит о постоянно живущих в стране 500 тысячах соотечественников (менее 2 процентов населения), миграционные службы сообщают о миллионе украинцев, а вот Польская православная церковь и греко-католики насчитали 4 миллиона выходцев с Украины на польской территории.