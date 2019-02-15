15.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2018 году Российская Федерация предоставила гражданство 83 тысячам граждан Украины.

Об этом свидетельствуют статистика по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

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Кроме того, за январь-декабрь прошлого года принято решение о выдаче более 64 тысяч вида на жительство для украинцев.

Также граждане Украины в 2018 году получили свыше 77 тысяч разрешений на временное проживание в РФ.

В 2017 году российское гражданство получили 85 тысяч украинцев.