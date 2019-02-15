15.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
Украинцы массово становятся русскими
В 2018 году Российская Федерация предоставила гражданство 83 тысячам граждан Украины.
Об этом свидетельствуют статистика по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.
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Кроме того, за январь-декабрь прошлого года принято решение о выдаче более 64 тысяч вида на жительство для украинцев.
Также граждане Украины в 2018 году получили свыше 77 тысяч разрешений на временное проживание в РФ.
В 2017 году российское гражданство получили 85 тысяч украинцев.
Метки: Гражданство, Россия, Украина
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23:28 14 февраляУкраина усиливает зависимость от российских энергоресурсов
23:00 14 февраляУкраину признали одной из самых опасных для работы стран
22:30 14 февраляВСУ обстреливают ДНР ради подачки из Европы
22:03 14 февраляУкраина на 10 лет заморозила «Минск»
21:21 14 февраляПорошенко использует обстрелы Донбасса для шантажа западных кураторов
20:51 14 февраляАмериканцы уже достали санкциями даже немцев
20:29 14 февраляОбстрелом ВСУ уничтожен единственный в прифронтовом Коминтерново магазин
20:13 14 февраляВилкул хочет запустить в Донбасс оголтелых русофобов
20:01 14 февраляУкраинские военные понесли наказание за миномётный обстрел ДНР
19:44 14 февраляЛюди бегут, как из сожженной страны – украинский фермер
19:31 14 февраляХудожник-майданщик назвал сожжение людей в Одессе «днем победы»
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17:42 14 февраляВ Киеве готовятся к локальным бунтам после выборов
17:15 14 февраляВ России прогнозируют отключение страны от SWIFT
17:08 14 февраляУ Зеленского обещают, что он продолжит дело Майдана
19:01 15 февраляНАТО отправляет корабли, чтобы поддержать Украину в Черном море
17:13 15 февраляВ Севастополе увековечат людей, вернувших город России
16:51 15 февраляЛукашенко договорился с Путиным о референдуме или ни о чем?
16:32 15 февраляУ Билецкого увидели, как Белоруссия поглощается Россией
15:44 15 февраляУкраинцы массово становятся русскими
14:40 15 февраляОполченец «Абдулла»: АТОшники ещё раскаются, как афганцы, воевавшие с русскими
13:57 15 февраляУкраинский адмирал: Путин обвёл Запад вокруг пальца
13:47 15 февраляКинули как лохов: Отказавшиеся поддержать Крым ВМСУ-шники остались без жилья
13:44 15 февраляСписанные корабли США не могут дойти до Украины
13:30 15 февраляВ Киеве угрожают Ле Пен и Асаду за визит в Крым
12:21 15 февраля«ПолитНавигатору» исполнилось пять лет
11:53 15 февраляРоссия и США – на пороге перехода к новому оружию
11:45 15 февраляАлла Пугачева перешла на сторону Украины
11:16 15 февраляДепутат Верховной Рады отпразднует 8 марта в российском Крыму
10:56 15 февраляСША одёрнули Армению: Пашинян сделал шаг навстречу Москве
10:00 15 февраляНовоиспеченный соратник Зюганова объяснил союз с агентами Госдепа
9:56 15 февраляВласти Москвы согласовали проукраинский шабаш либералов
9:45 15 февраляУкраинские выборы затронут каждого россиянина
8:49 15 февраляНовые санкции США и фальшивая бравада депутатов
23:28 14 февраляУкраина усиливает зависимость от российских энергоресурсов
20:51 14 февраляАмериканцы уже достали санкциями даже немцев
19:20 14 февраляГрымчак объявил о грандиозной дипломатической победе над Россией
19:14 14 февраляУкраинские политики втайне мечтают о поражении в войне с Россией
17:56 14 февраляСоциологическая шизофрения украинцев
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16:07 14 февраляВ Москве оставили за собой право на «полную свободу действий» после выборов на Украине
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15:45 14 февраляОвсянников блокирует референдум о недоверии губернатору Севастополя
15:38 14 февраля10 главных проблем Севастополя накануне выборов
13:30 14 февраляВ Севастополе под застройку отдали могилу героев Великой Отечественной
12:30 14 февраля«Нас сливают!» – главная по загранице в Раде верещит о предательстве Запада
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11:27 14 февраляМожно только представить, как затрещат шаровары в Киеве
10:41 14 февраляКрымские татары подняли скандал из-за учебника истории
9:28 14 февраляФСБ провела обыски у «хизбов» в Крыму
9:19 14 февраляЛукашенко будет торговаться с РФ несколько дней: В СМИ просочился «хитрый план» Минска
8:59 14 февраляМосква признает самопровозглашённого президента Украины – как США в Венесуэле?
23:16 13 февраляВ Крыму исполняется гимн без России
23:05 13 февраляИз России в Донбасс пошел «Конвой в окопы»
21:55 13 февраляМосковский эксперт рассказал, за что арестовали уложившего «бандеру» полицейского
20:32 13 февраля«Мелкая козявка и алкаш!» – Милонов пригрозил Порошенко приехать в Киев
19:36 13 февраля«Меня использовали как резиновое изделие» – Лолита кается за признание Крыма украинским
18:59 13 февраляЗеленский может стать ситуативным партнером России
17:09 13 февраляСевастопольцам расскажут о трендах информационной войны
16:40 13 февраляКрым ожидает масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры
15:46 13 февраляВ Крыму будет Африка
15:39 13 февраляОпрос в Севастополе: Кто лучше – Овсянников или Меняйло?
14:37 13 февраляОлигархи продолжают сдавать Россию американцам
14:30 13 февраляВ Москве из дворянской усадьбы делают «капище Ельцина»
14:26 13 февраляПапаша Климент кошмарит Порошенко – тот отморозился от крымских раскольников
14:16 13 февраляГлавный филаретовец Крыма папаша Климент получил российский паспорт
13:58 13 февраляВ Ялте собирают митинг против застройки и роста цен
13:54 13 февраляВ Москве вновь напомнили: Украина хапнула чужие территории
13:40 13 февраляО чём умолчал Владислав Сурков
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