Украинцы миллионами бегут из умирающей страны

Олег Кравцов.  
27.02.2024 08:57
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина, Экономика


Более половины из миллионов украинцев, покинувших Украину после начала полномасштабной войны, не вернутся в страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Более половины из миллионов украинцев, покинувших Украину после начала полномасштабной войны, не вернутся в...

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По его словам, страну тем или иным образом покидает около 60 тысяч человек в месяц.

«Надо полагать, что больше 50% из покинувших Украину не вернутся, потому что они уехали с семьями, нашли работу и жилье. Из тех, кто рассматривает возвращение, около половины или какой-то иной процент вернутся лишь при условии, что будет нормальная власть и в стране реально начнется восстановление. Если же будет продолжать существовать нынешний режим, 90% уехавших не вернутся, потому что они не видят в этом перспектив для себя», – сказал Азаров «Известяим».

Он добавил, что оттоку населения значительно способствовал еще и безвизовый режим с ЕС, который ввели в 2017-м.

«Даже те предприятия, которые сохранились и работают на оборонку, испытывают огромный дефицит рабочей силы. Также сельское хозяйство: трактористы и комбайнеры попали под мобилизацию и никаких освобождений для них не было. Большая часть высококвалифицированных работников уехала. Значительное число мобилизовано», – отметил экс-премьер.

А старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что не только демографические проблемы будут осложнять восстановление экономики Украины.

«Происходящее на Украине — продолжение тех процессов, которые шли на протяжении 30 лет. Руководящие политические и экономические силы страны фактически существовали на ренте того наследия, которое было получено еще от СССР. То есть не обновлялись фонды предприятий и происходил износ практически во всех сферах промышленности», – подчеркнул эксперт.

Он обращает внимание, что уже в 2021 году на 70% были изношены электросети, так как власти Украины не вкладывались в амортизацию, значительный износ зафиксирован на АЭС. Что касается угольных электростанций, то показатель достигал 90%. Кроме того, на тот момент главным направлением экспорта была продукция подсолнечника, то есть масло, семечки и жмых.

По мнению эксперта, это демонстрирует деградацию экономики, учитывая потенциал страны после распада СССР.

«По данным Международной организации по миграции, профильного агентства ООН, по состоянию на февраль 2024 года свои дома покинули 14 млн украинцев, из них 6,5 млн выехали за рубеж — в Польшу, Венгрию, Молдавию и так далее (данные о количестве беженцев, переселившихся в Россию, не приводятся).

В отчете организации говорится, что большую часть украинцев (60%) приняла Польша. Россия, по данным Совбеза РФ и СПЧ, приняла не менее 5 млн вынужденных переселенцев с юго-востока», – в свою очередь указывает издание.

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