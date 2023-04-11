«Украинцы могут закончиться»: в Раде предупреждают Запад

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Если страны Запада не ускорят поставки оружия Киеву, то Украина может проиграть, а западным государствам придётся терять уже своих солдат на поле боя с Россией.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы наши партнеры ускорились в поставках оружия нам. Но это бюрократия, к сожалению. Мы пытаемся им доказать, что после нас, если мы не удержимся, будете вы и ваши солдаты. А мы можем закончиться. Мы должны быть едиными и должны давить со всех сторон. И это не просто слова. У нас не так много времени», – сказал Чернев.

Впрочем, он призвал настраиваться на победу.

«Я прошу вас мобилизоваться, мобилизоваться внутри страны и мобилизоваться на международной арене для того, чтобы максимально помочь нам. И мы точно одержим победу вместе все. И контрнаступление наше будет точно успешным. Но какой ценой, это зависит в том числе и от вас, насколько будут готовы наши бригады», – предупредил депутат.