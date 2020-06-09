Украинцы мрут, как мухи. Показатели смертности зашкаливают

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Естественная убыль населения Украины в месяц составляет в десятки раз больше, чем от коронавируса.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Соскина, за эпидемией не видна смертность от онкологических и легочных заболеваний, которая на Украине значительно выше.

«Народа Украины становится все меньше и меньше. В месяц, чтобы народ понимал, убыль населения, минимум в месяц 50 тысяч человек умирают. А коронавирус – это, скажем, фейковое событие, которое выступает как детям запускаются разноцветные шарики. Вот это под видом коронавируса, чтобы народ нервничал, как боевые сводки идут – 400 заболело, 500 заболело, 15-17 человек умерло.

В месяц в Украине умирают 50 тысяч человек. 50 тысяч, вдумайтесь, пожалуйста, в эту страшную цифру. То есть каждый месяц людей становится в Украине на 50 тысяч меньше, минимум. Это в голову никому чего-то не приходит. Сколько людей в онкологических центрах сейчас умирает, в каких муках они умирают. Сколько людей от легочных разных болезней и прочих умирает, и все забыли. Про корь забыли, про все остальное забыли. Мы должны говорить, что идет геноцид. Это геноцид против населения Украины. И надо с руководителей страны про это спрашивать», – заявил Соскин.