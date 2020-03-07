07.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Приднестровье, Транспорт, Украина
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Украинцы на три часа заблокировали Приднестровье




Несколько десятков человек перекрыли сегодня на три часа трассу Одесса – Кишинев в районе украинского села Беляевка, заблокировав, таким образом, въезд и выезд из Приднестровья. Об этом сообщает сайт «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этой акцией люди рассчитывают заставить местные власти отремонтировать дорогу Теплодар — Беляевка — Широкая балка. На трассе образовалась пробка.

«А ещё могут заблокировать дороги жители Черновицкой, Львовской, Хмельницкой и прочих областей. Доказано, где заканчивается дорога, там начинается Украина. Худшая молдавская лучше средней украинской. Проверено», – написала в своем телеграм-канале молдавская журналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Напомним, что в конце прошлого года эту же трассу дважды блокировали украинские фермеры, протестовавшие против введения рынка сельхозземель.

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