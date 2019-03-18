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18.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Культура, Россия, Украина
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Украинцы начали летать на запрещённые концерты российских кумиров

Многие жители Украины не разделяют политику киевских властей по отторжению всего, что связано с Россией. Об этом в ходе творческой встречи рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально недавно у нас был триумфальный тур с Валерией, это Вена, это Милан, Париж, мы дали три концерта. Вы знаете, что было удивительным – огромное количество людей с Украины на концерте из Харькова, из Днепропетровска, из Львова, которые купили билет на самолёт, прилетели в Париж для того, чтобы встретиться со своим кумиром.

Некоторые люди стеснительно подходили и спрашивали: «А ничего, что мы с Украины?» Я говорю: «Удивительный вопрос, а почему вы спросили?». «Ну, вот, у нас же там отношения».

Я говорю: «У нас с вами отличные отношения! Это проблемы политиков, в том числе ваших, украинских, которые сегодня мешают двусторонним отношениям». Это очень важно», – заявил Пригожин.

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