Украинцы начали стрелять по польским наемникам
На фронте все чаще происходят конфликты, причем с применением оружия, между украинскими и польскими военными.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
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«Я был в Кременной и Лисичанске, вдоль линий боевого соприкосновения. Там, по словам наших военных и местных, много польской речи. Украинцев становится всё меньше, и очень много из них под наркотой.
Поляки исполняют функцию, как правило, спецов, но дополнительно их еще используют в качестве заградотрядов для блокирования дезертирства украинской теробороны. Бойцов теробороны загоняют на первую линию и не дают им уйти. Это возлагается на поляков», – сказал Мирошник «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что между украинцами и поляками периодически возникают перестрелки.
«Когда украинские военные понимают, что их буквально кинули в пекло, они начинают стрелять по полякам, которые их стерегут. Такие факты у нас были на линии соприкосновения с ЛНР. Они достаточно распространены.
Во-первых, поляки относятся к украинцам свысока и крайне негативно. Польская шляхта никогда не считала украинцев за равных. Это такое историческое явление. Во-вторых, тот функционал, которым наделяют поляков, не дает оснований для дружеских отношений внутри этих формирований», – говорит политик.
При этом он признал, что число наемников в ВСУ увеличивается, тогда как количество украинцев, которых можно мобилизовать, уменьшается.
«Воронка, которая образовалась сейчас в районе Соледара и Артемовска, затягивает огромное количество живой силы. «Утилизируется» большое количество слабо подготовленных украинцев. А для специфических действий с участием техники, которую поставляет Запад, нужны подготовленные экипажи, инструкторы и узкие специалисты по ремонту и настройке. В первую очередь это будут поляки.
Сейчас даже те же БТР CRAB укомплектованы поляками. Их процент будет увеличиваться. Желающие ехать на Украину еще есть, другое дело, что они не знают, в какой котел их бросают», – резюмировал Мирошник.
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