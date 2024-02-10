Украинцы надеются успеть перетянуть Орбана на свою сторону до победы Трампа

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Для налаживания отношений с Будапештом, от которого сильно зависит Украина, у Киева остались считанные месяцы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», имеющее тесные связи с посольством США.

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«Не стоит заблуждаться: Киев и Будапешт далеки от того, чтобы их отношения стабилизировались, несмотря на то, что подобное — и в интересах нашей страны. Хотя Будапешт и зависит от трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, но в условиях войны наша зависимость от соседней страны больше. Во-первых, из Венгрии по продуктопроводу в реверсном режиме в Украину поступает дизель. Во-вторых, Венгрия поставляет нам электроэнергию. В-третьих, в Евросоюзе (как и в НАТО) решения принимаются консенсусом и Будапешт имеет возможности не только тормозить принятие санкций против России и выделение помощи Киеву, но и блокировать процесс вступления Украины в ЕС», – пишет «ЗН».

Отмечается, что во время недавней встречи министров иностранных дел двух стран в Ужгороде венгерская сторона передала украинской список из 11 пунктов, где расписано возвращение венграм Закарпатья из культурных и языковых прав.

«Во многом от реакции Будапешта на ответы украинской стороны по венгерскому списку вопросов и зависит, будет ли встреча Орбана и Зеленского, которая может на многие годы определить двусторонние отношения. Но в Киеве, где учитывают цели Орбана и логику его поведения, сильны скептические настроения в отношении рандеву лидеров двух государств. При этом Будапешт может сознательно так обставить условия будущей встречи, что она станет труднореализуемой. Достаточно посмотреть, каким унижениям подвергается Стокгольм при решении вопроса о вступлении Швеции в НАТО. Так уже было не раз за последние годы, когда договоренности, достигнутые украинским и венгерским министрами, обнулялись Орбаном», – напоминает издание.

Впрочем, автор считает, что Киев для решения проблем с Будапештом «имеет небольшое окно возможностей».

«Во-первых, во второй половине года Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза. И не в интересах Орбана, чтобы Будапешт был изгоем, чтобы Венгрия «стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге» Евросоюза. Во-вторых, в июне состоятся выборы в Европарламент, в результате которых (судя по всему) усилятся позиции популистов и праворадикалов. При этом Орбан стремится, чтобы его партия «Фидес» вошла в Европейскую группу консерваторов и реформистов, где сильны позиции партии «Братья Италии» итальянского премьер-министра и последовательной сторонницы поддержки Украины Джорджии Мелони. Орбан вынужден демонстрировать изменения своей политики в отношении Украины, чтобы добиться желаемого. Все это дает Киеву небольшой запас времени, когда Орбан будет вынужден демонстрировать хоть какой-то прогресс в двусторонних украино-венгерских отношениях. Но «окно» ориентировочно будет открыто до момента президентских выборов в США. И в случае победы Дональда Трампа (а подобный сценарий становится все более вероятным), Виктор Орбан может пойти на дальнейшее ужесточение позиции в украинском вопросе», – резюмирует «ЗН».