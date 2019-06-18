Украинцы надеются зря – Зеленский не собирается сшивать страну

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский спустя месяц после прихода к власти так и не продемонстрировал внятной политики. На встречах за рубежом он так же, как и его предшественник, работает на националистов, не говоря ни слова о мире.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что состав команды партии «Слуга народа», которая может попасть в Верховную Раду, также не вселяет оптимизма – там нет людей, способных говорить о мире.

«Он работает в том же тренде, что начал на протяжении всего месяца после избрания озвучивать. Ни одного слова, которое могло бы спустить на него сто тысяч собак со стороны порохоботов и украинских националистов. Ни слова!

И каждый раз люди, которые ему пишут тексты, думают, что это приоритет. Ни слова. Абсолютное игнорирование таких вещей, которые связаны – мы же понимаем, что в Москве внимательно слушают, что говорит президент Зеленский и ждут каких-то шагов со стороны президента относительно возможного возобновления отношений между нашими странами…

Зеленский, за которого проголосовали и на западе, и на востоке, и в центре… По тому, как он себя ведет явно не похоже, что он собирается сшивать Украину.

Скорее похоже, что он хочет дождаться результатов выборов и потом начать что-то делать, но его состав команды, который он ведет в парламент, совершенно не располагает к тому, что там будут люди, которые будут ориентированы на восстановление нормальных отношений с Россией», – заключил Погребинский.