Украинцы наигрались в русофобию и дали дёру из страны – киевский философ
Украинский проект в своем нынешнем виде не поддерживается основной частью молодежи и бизнеса.
Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк.
«Моя позиция, которую я заявляю, можете с ней не соглашаться. Мы продолжаем удерживать архаичную, ресентиментальную, русофобную нацию под видом Украины», – сказал Дацюк.
По его словам, это бессмысленно и бесперспективно.
«У этого нет поддержки молодёжи – она убегает из страны. У этого нет поддержки профессионалов – они убегают. У этого нет поддержки бизнеса – он релоцируется, даже если не убегает. Но у этого есть поддержка олигархов, коррупционеров, национал-патриотов», – подчеркнул философ.