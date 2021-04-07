Украинцы «накачаны» на войну – сторонники мира пассивны и не играют роли

07.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Пропаганда «накачала» украинское население, и оно жаждет войны. Совсем иная ситуация в ЛДНР, где общество не готово к возобновлению боевых действий.

Об этом в интервью российскому военкору Александру Сладкову заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, 40% населения Украины, которое, по данным соцопросов, поддерживает боевые действия, – более чем достаточно, так как это наиболее активная часть общества.

«Те, кто выступают за мир – это пассивная часть общества, а те, кто выступают за войну, у них сознание отформатировано по-другому, это более активная часть общества.

Если считается традиционно, что 10% каких-нибудь маргиналов-пассионариев в состоянии сдвинуть какие-то процессы общественные в нужном направлении, то уж 40% и подавно сдвинут.

Если люди сочувствуют войне, то они прекрасно понимают, что возможно и им придется в ней поучаствовать. Если они внутренне к этому готовы, значит, можно сказать, что это активная часть населения, и достаточно этого процента, если он верен, если эти все социологические исследования не подтасованные и не обнародованы специально для того, чтобы показать, тогда можно сказать, что украинское общество готово к войне.

Сомневающиеся и голосующие за мир – это, как правило, пассивная часть, которая не выйдет потом на улицы, не будет организовывать Майдан, молча это все примет как факт, как данность, перетерпит и даже молча примет факт, что их не спросили, их детей и мужей отправили, а потом вернули неживыми.

И даже в этой ситуации эта пассивная часть общества, которая имеет какую-то точку зрения, но не является социально активной, отмолчится и не представляет для государства какой-то проблемы большой», – заявил Ходаковский.

При этом, в ДНР, по его словам, не идет подготовка населения к действиям на случай возобновления войны:

«Абсолютно неготово. Я даже не говорю технические вопросы, гражданскую оборону, подготовку всех мер для того, чтобы как можно меньше людей от случайного огня страдало, от неприцельного. Я говорю про моральное состояние. Люди уже настолько в состоянии этой перманентной войны адаптированы к происходящему, что их тяжело сдвинуть в сторону…

Это сознание сложно уже сместить в военную плоскость… Мы не предпринимаем, говоря о войне, слушая репортажи о войне, говоря о том, что происходит активизация, и отслеживая все признаки, которые говорят о том, что война перерастает уже в самостоятельное явление и становится более реальной, а мы в этот момент не готовим бомбоубежища, пути эвакуации».