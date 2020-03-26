Украинцы находятся в полном неведении о количестве заболевших и умерших – депутат

26.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцы не обладают реальной информацией о количестве заразившихся коронавирусом и жертв этой инфекции.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, реальное количество зараженных, скорее всего, намного больше того, что дает официальная статистика.

«Для того, чтобы полноценно оценивать это решение (о введении режима ЧС в стране, – авт.), нужно обладать всем массивом, в первую очередь, медицинской информации, и динамикой распространения.

Реальной динамикой, не теми единичными случаями или десятками даже, которые у нас есть. Но все равно явно мы все подозреваем, что количество заболевших реально больше. Обладать информацией о локализации этих случаев и так далее», – заявил Волошин.