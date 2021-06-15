Украинцы наконец осознали, что страну завели не туда

15.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

75,5% населения Украины считают, что ситуация в стране развивается неправильно, а 24,5% придерживаются противоположной точки зрения.

Об этом на презентации результатов исследования «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения» сообщила председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние месяцы мы имеем довольно стабильную ситуацию – 3/4 опрошенных считают, что ситуация развивается в неправильном направлении и четверть что в правильном направлении», – отметила эксперт.

При этом на Донбассе и на юге больше доля людей которые, считают что ситуация развивается в неправильном направлении – соответственно, 80% и 78%.

Большинство опрошенных считают, что досрочные выборы в парламент не нужны, хотя раньше преобладала противоположная точка зрения.

«Ситуация довольно интересно менялась – в начале этого года было преобладание тех, кто считает, что досрочные выборы необходимы, потом в марте ситуация изменилась. Сейчас 42% населения считают, что выборы необходимы, а 47%, то есть почти каждый второй, – что они не нужны», – отметила социолог.

При этом на востоке и на Донбассе уровень поддержки досрочных выборов выше, а на юге Украины 20% опрошенных не определились с ответом.

«Могу сказать, что сегодня южный регион требует особого внимания в определении ситуации, поскольку там общественные настроения существенно отличаются от других регионов Украины», – подчеркнула доклдачик.

Аналогично распределились голоса в отношении необходимости досрочных выборов президента Украины.

«Можно увидеть, что отношение к президенту несколько лучше, чем отношение к Верховной Раде. У нас всегда был более высокий уровень поддержки мысли, что досрочные выборы Рады необходимы. Опять-таки, в январе произошёл слом общественных настроений – доля тех, кто считает, что досрочные выборы президента необходимы, превысила долю тех, кто считает, что они не нужны. Потом ситуация изменилась и на сегодня у нас идет медленный рост числа тех, кто считает что не нужно менять президента путем досрочных выборов. Сейчас у нас почти 52% тех, у кого такая такое мнение, а 39% считают что досрочные выборы президента необходимы», – подчеркнула социолог.

При этом мнение о том, что досрочные выборы президента не нужны, преобладает во всех регионах Украины, а на Юге более в этом вопросе уровень неопределенности тоже более высокий. Уровень электоральной активности, то есть процент тех, кто готов принять участие в выборах, практически не меняется последние месяцы оставаясь на уровне около 70%. 15% не определились с тем пойдут ли они на выборы.

«Тут существенно выделяется Донбасс – если мы посмотрим на Донецкую область, то там доля тех, кто не определился с тем, пойдут ли они на выборы, достигла 35%. На сегодня там уровень электоральной активности довольно низкий», – резюмировала Балакирева.

Опрос проведен Центром «Социальный мониторинг» с 26 мая по 8 июня. Опрошено 3004 респондентов.