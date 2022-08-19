Украинцы нанесли удар по «Скорой помощи»

Новости Украины

Украинские боевики, которых теснит наша армия в Донбассе, не перестают огрызаться артиллерией. Их удары по недавно освобожденным, тыловым городам Луганской Народной Республики – это не просто проявление злобы и ненависти. Это попытка деморализовать наступающих и замедлить само наступление.

Например, в канун праздника Преображения Господня, удар из ракетной системы залпового огня «Ураган» был нанесен по Лисичанску, освобожденному 3 июля и активно восстанавливающему свою мирную жизнь. Причем удар был не просто по городу. Ракеты были нацелены в городскую станцию скорой помощи. Украинское командование не могло не знать, где расположена станция – ведь оно владело Лисичанском 8 лет войны в Донбассе!

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Лисичанск всегда был одним самых ненавидимых украинскими нацистами городов. Дело в том, что чуть ли не половина луганских ополченцев «первой волны» – родом отсюда. Отсюда родом командиры ополчения, освобождавших город месяц назад. Они просто вернулись домой. И естественно, что большая часть жителей+ их родные и знакомые – освободителей ждали. Кстати, в этом городе, в отличие от некоторых других, проукраинских жителей нет. Есть либо пророссийские, либо аполитичные. Аполитичные готовы трудиться на благо города, но отказываются обозначать политическую позицию. Впрочем, одна женщина-врач на скорой таки не выдержала и начала костерить украинцев. Причем не только за террористический обстрел «скорой», но и за не менее террористические обстрелы Запорожской АЭС. Вроде Энергодар далеко, а лисичане за энергодарцев переживают!

Учитывая то, что практически вся коммунальная техника при оставлении города украинскими формированиями была вывезена или уничтожена, оставшиеся два автомобиля «скорых» были критически важны для жителей города. По словам врачей из «скорой», у каждой из машин было не менее семи выездов в день – врачи и фельдшеры из них просто не выходили. Это и кардиология, и ранения, и подрывы гражданских на оставленных украинцами минах. Теперь, по вине украинского режима, город остался практически без скорой медицинской помощи.

То, что ракеты от «Урагана» были нацелены именно в медицинское учреждение, подтверждает то, что рядом с ним упали не менее четырех ракет из залпа РСЗО – одна воронка во дворе «скорой», вторая – прямо в уничтоженных прямым попаданием гаражах учреждения, еще две ракеты уничтожили частный дом, расположенный «впритык» к медицинской станции. Горело всю ночь. Только по счастливой случайности (или, скорее, по Божьей воле в Святой праздник), бригада «скорой» успела забежать в здание, в котором взрывной волной выбило все стекла. А жильцы дома – семья из трех поколений – успели спрятаться в подвале.

Дом, все хозяйственные постройки, были разбиты вдребезги. Повреждены соседние дома – в одном из них, где пробило крышу, живет бабушка 93 лет от роду и ее дочь-пенсионерка. Полностью выгорели гаражи станции скорой помощи – а там, кроме машин, было медицинское оборудование, критичное для прифронтового города, лишенного электричества и воды. Это кислород, генераторы и другие необходимые для работы врачей вещи.

Врачи, как и все горожане, теперь надеются только на Россию. Люди убеждены, что помощь, в виде новых машин «скорой» и медицинского снаряжения, непременно придет. Но ведь каждый день без скорой медицинской помощи – это жизни ни в чем не повинных людей…