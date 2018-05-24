Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика

Украинцы нашли, куда сплавить свою курятину


Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вместе с компетентным органом Гонконга согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и яиц, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.

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Сертификат позволяет экспортировать в страну мясо птицы и продукты из него, а также яйца и яичные продукты.

Стоит отметить, что Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию. Это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины.

Напомним, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.

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