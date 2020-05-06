Украинцы не довольны отказом Зеленского ехать к Лукашенко на парад

06.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский не принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко приехать в Минск на парад 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», – цитирует представителей офиса «Радио Свобода».

С таким решением согласны только 19% зрителей телеканала «Наш», принявших участие в опросе. При этом 70% считают, что украинский президент должен полететь в Минск. Еще 11% полагают: ехать надо, если там будет Путин.

Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что после того, как Украина ввела санкции против Белоруссии, Зеленскому уже просто неприлично ехать на парад к Лукашенко.

«Белоруссия все эти годы была неплохим нашим торгово-экономическим партнером, а Минск был коммуникационной площадкой, стоило бы поехать. Но последние действия – присоединение к режиму санкций – выглядят не камильфо. К сожалению, с Белоруссией, которая занимала гибкую позицию, мы поступили не совсем разумно», – сказал Золотарев в эфире телеканала «Наш».

Напомним, в конце марта Украина поддержала санкции, введенные Европейским Союзом против Белоруссии, продлив ограничения в отношении Минска до конца февраля 2021 года. Санкции запрещают продажу Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Впрочем, Лукашенко, похоже, на это совсем не обиделся. Он постоянно ставит «братьев украинцев» в пример россиянам, которые «обижают» Белоруссию.