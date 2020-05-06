06.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинцы не довольны отказом Зеленского ехать к Лукашенко на парад


Президент Украины Владимир Зеленский не принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко приехать в Минск на парад 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», – цитирует представителей офиса «Радио Свобода».

С таким решением согласны только 19% зрителей телеканала «Наш», принявших участие в опросе. При этом 70% считают, что украинский президент должен полететь в Минск. Еще 11% полагают: ехать надо, если там будет Путин.

Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что после того, как Украина ввела санкции против Белоруссии, Зеленскому уже просто неприлично ехать на парад к Лукашенко.

«Белоруссия все эти годы была неплохим нашим торгово-экономическим партнером, а Минск был коммуникационной площадкой, стоило бы поехать. Но последние действия – присоединение к режиму санкций – выглядят не камильфо. К сожалению, с Белоруссией, которая занимала гибкую позицию, мы поступили не совсем разумно», – сказал Золотарев в эфире телеканала «Наш».

Напомним, в конце марта Украина поддержала санкции, введенные Европейским Союзом против Белоруссии, продлив ограничения в отношении Минска до конца февраля 2021 года. Санкции запрещают продажу Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Впрочем, Лукашенко, похоже, на это совсем не обиделся. Он постоянно ставит «братьев украинцев» в пример россиянам, которые «обижают» Белоруссию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть