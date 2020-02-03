Украинцы не дождутся обещанных пенсий по 20 тысяч – экс-министр

03.02.2020, Киев, Игорь Петров

Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата на Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Однако никаких оснований для того, чтобы надеяться на такие зарплаты и пенсии у граждан Украины нет.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот министр, очевидно, не обладает никаким политическим опытом. Он даже не должен был бы возбуждать общественное сознание такими цифрами, потому что при той политике, которую он сам обеспечивает, такие показатели недостижимы на сегодня.

Поэтому рассказывать, что вообще-то у вас пенсия должна быть 20000, но мы вам будем платить 2000 – это просто расписываться в собственной некомпетентности.

Нужно действительно иметь четкую программу, надо иметь концепцию промышленного развития, концепцию научно-технического развития страны, определить наши ключевые отрасли, сказать, на что мы будем делать акцент, что все-таки у нас не все еще уничтожено.

Я думаю, то же авиастроение еще можно восстановить. Пока. Но этим же должен заниматься министр экономики, он все этим не занимается», – возмущен экономист.