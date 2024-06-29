Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Тарас Стрельцов.  
29.06.2024 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик подразделения «Арата» ГУР МО Украины Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого. Об этом в...

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«В общем войска чувствуют недостачу специалистов. Этот закон [о мобилизации] не может одномоментно подготовить специалистов, собрать их, просеять персональные данные, не успеют столько народа просеять. Печально констатировать: не состоялось такого наплыва в рекрутинговые центры рекрутов, добровольцев для подготовки.

Именно у нас на нашей базе подразделения «Арата» идёт подготовка, и мы готовы были принять, учить, дать военные специальности гражданским, завоевать их, чтобы не мобилизовываться, а планировать в будущем. Такого количества мы не получили, какое хотели бы видеть», – пожаловался Елейко.

Однако, добавил он, деваться некуда.

«Будем надеяться, что всё-таки ситуация изменится, потому что мы в одной лодке, и должны грести все к этому берегу, потому что у нас нет другого варианта, чтобы где-то на полдороги пробовать с московитами договориться, подождать, пока это всё закончится, может, о чём-то договоримся. С ними, к сожалению, ни о чём не договоримся, а если даже будем пробовать договориться, то московиты нас обманут для того, чтобы позже нанести более мощный удар», – резюмировал военный.

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