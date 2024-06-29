Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик подразделения «Арата» ГУР МО Украины Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем войска чувствуют недостачу специалистов. Этот закон [о мобилизации] не может одномоментно подготовить специалистов, собрать их, просеять персональные данные, не успеют столько народа просеять. Печально констатировать: не состоялось такого наплыва в рекрутинговые центры рекрутов, добровольцев для подготовки.

Именно у нас на нашей базе подразделения «Арата» идёт подготовка, и мы готовы были принять, учить, дать военные специальности гражданским, завоевать их, чтобы не мобилизовываться, а планировать в будущем. Такого количества мы не получили, какое хотели бы видеть», – пожаловался Елейко.