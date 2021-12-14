Украинцы не горят желанием выходить на массовые протесты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ближайшие месяцы массовых протестов в Украине не будет, но они могут начаться при дальнейшем ухудшении экономической ситуации.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил эксперт «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Пока что социология показывает что выход на активные протесты на ближайшие месяцы скорее всего будет невозможен. Люди просто не хотят. Чтобы это произошло, чтобы произошли массовые протесты, нужно очень сильное потрясение», – сказал эксперт.

По его словам, на сегодня условия для протестов не созрели.

«Когда начинается массовый протест? Когда люди почувствуют, что это вопрос выживания. То есть массовые протесты, массовые революционные события очень редко проходят на этапе глубокого падения, когда экономика начала валиться, либо на этапе роста. Они всегда проходят на этапе стабилизации либо на дне или на стабилизации», – сказал эксперт.