Украинцы не горят желанием выходить на массовые протесты

14.12.2021  09:45 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Общество, Политика, социальные протесты, Украина
Новости Украины

В ближайшие месяцы массовых протестов в Украине не будет, но они могут начаться при дальнейшем ухудшении экономической ситуации.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил эксперт «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие месяцы массовых протестов в Украине не будет, но они могут начаться при...

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«Пока что социология показывает что выход на активные протесты на ближайшие месяцы скорее всего будет невозможен. Люди просто не хотят. Чтобы это произошло, чтобы произошли массовые протесты, нужно очень сильное потрясение», – сказал эксперт.

По его словам, на сегодня условия для протестов не созрели.

«Когда начинается массовый протест? Когда люди почувствуют, что это вопрос выживания. То есть массовые протесты, массовые революционные события очень редко проходят на этапе глубокого падения, когда экономика начала валиться, либо на этапе роста. Они всегда проходят на этапе стабилизации либо на дне или на стабилизации», – сказал эксперт.

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