04.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина
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Украинцы не хотят майданить из-за «формулы Штайнмайера»

Подписание «формулы Штайнмайера» – это капитуляция Украины, но переворота на этом не будет, поскольку большинство населения не понимает, что это за формула и не готова из-за нее поддерживать очередной Майдан.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ляшко, нынешние протесты на Украине выгодны России, потому что ослабляют президента Зеленского и делают его более сговорчивым.

«На самом деле майданы не делаются за деньги. Я не вижу возможности Майдана через «формулу Штайнмайера». 70% людей не знают, что это такое. Кроме того, люди выходят на майданы – вот, когда они налоги для малого бизнеса поднимут, как Азаров и введут кассовые аппараты, вот тогда они выйдут. А за «формулу Штайнмайера» не выйдут. А все, что делается искусственно, оно нежизнеспособно. Кроме того, я не исключаю, что в том числе и россияне заинтересованы в том, чтобы страну изнутри дестабилизировать, чтобы сделать Зеленского более договороспособным», – заявил Ляшко.

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