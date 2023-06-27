В ВСУ большие проблемы с набором солдат, поскольку за год функционирования армия настолько погрязла в коррупции и несправедливом отношении к воюющим и раненым, что никакой мотивации мобилизоваться нет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киеврады, десантник ВСУ, националист Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нациста попросили нивелировать разговоры о том, что «пропадает запал» – как у воюющих ВСУшников, так и у мобилизованных, однако ответ огорчил пропагандистов.

«Плохая ситуация. Если сравнить мотивацию людей, которая была год назад и сейчас – небо и земля. Люди маломотивированные, а это является двигателем всего, двигателем качества полученных знаний. Мы можем обучать их хоть с утра до ночи и круглосуточно, однако если у человека нет мотивации, все занятия, которые с ним проводят, они просто проходят зря. Человек не освоит столько, сколько бы он освоил, если бы был мотивированным. К сожалению, это системная проблема, и с этим нужно что-то решать, что-то делать, нужно мотивировать людей идти на службу, но, например, то, что происходит в армии в последнее время, это больше демотивирующие вещи. Это и гражданские люди, и военные, и те, кто потенциально может быть мобилизованным, слышат, видят, делают выводы, отсюда и падает мотивация», – отметил он.

«Относительно проблем с ранеными, которых выводят за штат и платят им по 600-700 гривен, и эта проблема как снежный ком только накапливается. Проблемы с премиями, проблемы с коррупцией, с яйцами по 17 гривен – всё это люди видят. Это точно так же влияет на мотивацию, как и другие аспекты», – рассказал Погребиский.