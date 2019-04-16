Украинцы не хотят расставаться с президентом

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подавляющее большинство украинцев категорически против ликвидации поста президента в стране. Лишь 10,1% опрошенных украинцев считают, что должность президента не нужна или президент должен иметь только символические полномочия, из них 3% убеждены, что президентский пост не нужен вообще, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в публикации на сайте КМИС.

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Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года, мнения о конкретных полномочий разделились: 36,8% считают, что президент должен быть главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах.

Зато 40,8% считают, что президент должен нести ответственность за безопасность и международные отношения, а другими вопросами должен заниматься премьер-министр.

Затруднились ответить 12,2% респондентов.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины.