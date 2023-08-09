Украинцы не хотят слушать альбом Джамалы, посвященный Крыму – признание певицы
На Украине не хотят слушать песни беглой крымчанки, меджлисовской певицы Сусанны Джамаладиновой, более известной как Джамала.
Об этом она пожаловалась в эфире организованного Банковой пропагандистского «единого марафона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Джамала три месяца назад выпустила новый альбом, посвященный Крыму, и он не разошелся в стране.
«Например, я выпускаю альбом «Крым», в котором 14 крымско-татарских песен – уникальных, старинных, я делаю это в Киеве, с киевскими музыкантами, – это масштабнейшая работа. Но я приехала сейчас из Латвии, в Риге был фестиваль, я иду на радио, и они делают специальный выпуск, подводку, говорят об этом, ставят музыку. Спроси меня, сколько раз в Украине послушали альбом «Крым»? Нисколько! Почему? Потому что не знаем, куда это впихнуть. А впихнуть это очень просто – сделать специально, воспитать, сказать, подвести. Потому что это наше!», – негодовала Джамала.
Спасибо!
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