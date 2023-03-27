Украинцы не хотят в Быдгощ. Сколько стоит «однушка» в 20 крупнейших польских городах

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Высокий уровень цен предложения квартир в Польше и сложности с получением кредитов для финансирования их покупки вынуждают людей, приобретающих собственне квартиры, ограничивать свои ожидания в отношении привлекательности местоположения, стандарта квартиры и/или ее площади. Следствием этого является повышенный интерес покупателей к малометражкам и т.н. студиям. Кроме того, спрос на этот тип квартир усиливается покупателями, приобретающими квартиры в инвестиционных целях: на студии легче всего найти арендатора и они являются наиболее «ликвидным» видом недвижимости.

Не последнюю роль здесь сыграл и наплыв мигрантов из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Квартиры-студии являются самым привлекательным товаром на рынке и быстрее всего находят покупателей. Стоимость квадратного метра студии равна тем расценкам, по которым предлагаются большие квартиры премиум-класса, но из-за того, что площать, все же, небольшая, они остаются доступными для многих.

Анализ предложений о продаже, представленных на сайтах Morizon.pl и Gratka.pl, показывает, что средние цены на 1-комнатные квартиры в крупных польских городах значительно различаются. Так, в столице «однушку» со вторичного рынка площадью 20-40 кв. м продавцы оценивают в среднем в 460 000 зл. (8 128 863 руб). Заметно дешевле помещения этого типа предлагаются в Кракове и Гданьске, где «однушки» предлагаются по средней цене 405 000- 410 000 зл. (7 152 514 – 7 238 940 руб.)

Стоимость квартир-студий во Вроцлаве – 390 000 зл. (6 888 795 руб.), в Гдыне – 360 000 зл. (6 358 888 руб.), в Познани – 315 000 зл. (5 564 349 руб.), в Щецине – 305 000 зл. (5 387 703 руб.) и в Жешуве – 300 000 зл. (5 300 791 руб.).

Среди 20-ти крупнейших польских городов самые низкие средние общие цены на «однушки» можно найти в Быдгоще, Ченстохове и Радоме – по 215 000 зл. (3 794 101 руб.), а также в Гливицах – 205 000 зл. (3 618 999 руб.), Сосновце – 176 000 зл. (3 106 907 руб.) и самом дешевом в рейтинге Забже –164 000 зл. (2 891 300 руб.), где цена однокомнатной квартиры почти в три раза ниже, чем в Варшаве.

Cледует заметить, что мигранты с Украины предпочитают крупные города и стараются не селиться в малых городках и селах. Приезжают они также не с пустыми руками, жилья покупают много, и это, в свою очередь, становится чуть ли не самым главным фактором ценообразования на недвижимость вторичного рынка в крупных польских агломерациях.