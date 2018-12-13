Украинцы не хотят возвращаться домой – Кравчук
Получившие в начале 90-х годов популярность у челноков тачки «кравчучки» сделали из простых украинцев первых богачей, а сегодня миллионы граждан страны выезжают на заработки и не возвращаются обратно.
Об этом в эфире «7 канала» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, без «кравчучек» украинцы беднеют и эмигрируют.
«Те, кто возил «кравчучки», зарабатывал, приезжал в Украину и здесь создавал свой маленький бизнес. За это время они стали зажиточными людьми, а некоторые даже богатыми людьми. А те, кто этого не делал, они продолжают оставаться в худших условиях. Потому не нужно смотреть на все только негативно. И поляки так ездили, и люди в других странах так ездили, искали, как заработать деньги, как что-то построить. А сейчас без «кравчучек» ездят. Каждый год – миллион человек выезжают из Украины. Нет «кравчучек». С «кравчучками» возвращались в Украину, а без «кравчучек» не возвращаются», – заявил Кравчук.
Метки: кравчучки, Леонид Кравчук
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