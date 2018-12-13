Украинцы не хотят возвращаться домой – Кравчук

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Получившие в начале 90-х годов популярность у челноков тачки «кравчучки» сделали из простых украинцев первых богачей, а сегодня миллионы граждан страны выезжают на заработки и не возвращаются обратно.

Об этом в эфире «7 канала» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, без «кравчучек» украинцы беднеют и эмигрируют.

«Те, кто возил «кравчучки», зарабатывал, приезжал в Украину и здесь создавал свой маленький бизнес. За это время они стали зажиточными людьми, а некоторые даже богатыми людьми. А те, кто этого не делал, они продолжают оставаться в худших условиях. Потому не нужно смотреть на все только негативно. И поляки так ездили, и люди в других странах так ездили, искали, как заработать деньги, как что-то построить. А сейчас без «кравчучек» ездят. Каждый год – миллион человек выезжают из Украины. Нет «кравчучек». С «кравчучками» возвращались в Украину, а без «кравчучек» не возвращаются», – заявил Кравчук.