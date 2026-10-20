Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам пора перестать себя тешить иллюзиями об окончании войны, а надо научиться жить в таком режиме.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если нам не удастся уничтожить экономический потенциал России настолько, что она не сможет продолжать войну, то следующий момент принятия Путиным решений, что дальше делать с войной, – это конец 2028 года [выборы президента США]. Поэтому я всем, кто смотрит этот эфир, просто советую успокоиться на два года и научиться жить в войне, а не в ожидании ее окончания. В коне 2028 года мы с вами можем поговорить о том, каковы перспективы ее приостановки, не раньше», – агитировал Портников.

Он пытается успокоить соотечественников, мол, не стоит паниковать, что это долго.