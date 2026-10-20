«Украинцы, не мечтайте о мире. Эта война – на десятилетия» – гей-бандеровец Портников

Игорь Шкапа.  
20.10.2026 20:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам пора перестать себя тешить иллюзиями об окончании войны, а надо научиться жить в таком режиме.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора перестать себя тешить иллюзиями об окончании войны, а надо научиться жить в...

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«Если нам не удастся уничтожить экономический потенциал России настолько, что она не сможет продолжать войну, то следующий момент принятия Путиным решений, что дальше делать с войной, – это конец 2028 года [выборы президента США].

Поэтому я всем, кто смотрит этот эфир, просто советую успокоиться на два года и научиться жить в войне, а не в ожидании ее окончания. В коне 2028 года мы с вами можем поговорить о том, каковы перспективы ее приостановки, не раньше», – агитировал Портников.

Он пытается успокоить соотечественников, мол, не стоит паниковать, что это долго.

«Это недолго. Горячая фаза началась в 2022 году, сейчас 2026-й. Не два года, а 4,5 уже прошло горячей фазы. […]

Почему вы не можете научиться мыслить годами, а не месяцами? Это не история о месяцах! Это, дай бог, оптимистический сценарий. Дай бог, что это история на годы, а не десятилетия. Это нам просто повезет.

Никаких оснований считать, что это на годы, а не десятилетия просто нет. Но давайте верить, что нам повезет», – заявил Портников.

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English version :: Читать на английском «Украинцы, не мечтайте о мире. Эта война – на десятилетия» – гей-бандеровец Портников

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