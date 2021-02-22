Украинцы не понимают, что живут в условиях «агрессии» – львовский журналист

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине нужно создавать жесткую пропаганду войны с Россией, потому что через несколько километров от линии фронта люди уже не понимают, что живут в условиях «агрессии».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди этого не понимают, люди ходят по улицам и не понимают, что живут в условиях вооруженной агрессии соседнего государства. Нам нужно с украинской стороны, со стороны украинства иметь такую же равносильную, равнозначимую, зеркальную, тоже харизматичную, подкованную пропаганду.

Когда против нас фигачат по всем фронтам, из всех видов оружия – не только из огнестрельного, а и из медийного, из симулякров, которые все до кучи намешают. Нам нужна абсолютно добрая, сильная, обоснованная украинская пропаганда», – заявил Дроздов.