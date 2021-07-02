«Украинцы не понимают, кто они такие» – Климкин боится прощаться с «постсоветским менталитетом»

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинцам удалось построить нацию, однако они до сих пор не поняли, кем являются и не создали нормального государства.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, украинцев, есть проблема с пониманием того, про что мы. Мы про что? Мы не может объяснять это себе и миру. Если мы про свободу и Майдан, то как это должно транслироваться в построение общества? Всегда есть борьба за что-то и борьба против чего-то, за построение нации и страны.

С первым у нас уже лучше, а со вторым у нас, к сожалению, никак. Я считаю, что, как самостоятельная страна мы существуем. Но сложились мы как самостоятельная страна? Ещё нет. Сложились мы, как украинская политическая нация? Безусловно, ещё нет, это процесс очень непростой», – рассуждает он.

Также дипломат считает, что украинцы со временем избавятся от постсоветского менталитета, и необязательно на его место придёт что-то хорошее.

«Можем ли мы сказать, что мы существуем в своём пространстве, и нам история Евросоюза, с точки зрения европейских ценностей, постсоветская ментальность постепенно зачистится, я думаю ещё одно поколение, не меньше. Я считаю, что постсоветский менталитет пройдёт за одно поколение, но что придёт на место постсоветского менталитета – интересный вопрос. Это не обязательно что-то светлое и европейское», – заключил Климкин.