Украинцы не простят Зеленскому пляски перед польскими нацистами

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский противопоставил себя народу собственной страны заявлением, в котором уравнял СССР и гитлеровскую Германию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вадим Карасёв пытается здесь показать историю, как Зеленский пляшет между нарративами и дискурсами… Да ничего подобного!

Дело не в том, что он пляшет между ними. Дело в том, что Зеленский этим заявлением противопоставил себя народу Украины, он сказал, что «я враг Украины».

Дело в том, что народ Украины, как и все народы бывшего СССР горды тем, что мы сокрушили нацизм, освободили Европу и многие народы, спасли евреев от Холокоста, спасли поляков от того, чтобы они были рабами. Мы все горды этим!

А Зеленский вместо этого пляшет перед польскими нациками, танцует, чтобы им понравиться. Это вызывает презрение у людей из Украины, им стыдно за этого президента», – заявил Марков.

«Поймите, Зеленский шаг за шагом противопоставляет себя Украине. Владимир Александрович, тебя выбрали, чтобы ты убрал бандеровский оккупационный режим!

А если ты будешь их ширмой и вечно унизительно плясать перед ними, ты не нужен народу Украины, тебя оттуда уберут», – добавил эксперт.