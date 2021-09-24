Украинцы – не рабы? О чем не сказал Зеленский в ООН

24.09.2021 10:13 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Монолог сумасшедшего – так можно охарактеризовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН в практически пустом зале, в рядах последних спикеров-президентов.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Своим «докладом» Зе унизил украинцев, официально зачислив их в социальную категорию «третьего класса», поплакался из-за войны в Донбассе, на которой уже третий год делает бизнес, и как истинный ура-патриот, посоветовал «кому-то» покинуть территорию Украины.

Есть все основания полагать, что «кто-то», по мнению Зе, население Украины, которое в то время, пока их «гарант» даёт «рекомендации» ООН, подвергается обстрелам, рэкету и попадает в трудовое рабство. Обо всём по порядку.

Говоря об обстрелах на Украине, не имею в виду «кварталовскую» постановку с расстрелом авто Зе-подельника Шефира. Подобные сцены украинцы уже видели в сериале «Слуга народа», – дешёвая постановка и инфоповод для Зеленского поплакаться во время монолога в ООН. Ежесекундную опасность для жителей Украины из-за Зе-разборок наглядно продемонстрировал расстрел черкасского бизнесмена, который случился средь бела дня в кафе, где было много детей. Зе-период Украины уже превзошёл по бандитским междусобойчикам лихие 90-е.

Хотя стрельба по машине Шефира (названная Зе-чиновниками «местью олигархов») даром не прошла: Рада приняла закон об олигархах. Таким образом, Зе смотрит в будущее и заранее готовится к очередным президентским выборам. На основании «закона» клише олигархов прицепят бизнесменам, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Таким образом, оппонентов дискредитируют перед избирателями. Кроме того, «закон» даст широкие полномочия для произвола Зе-властей в отношении любого «мешающего» им бизнесмена.

Зе-группировка презентует «деолигархацию» как очередную перемогу, но по факту жизнь маститых украинских олигархов не изменится ровным счётом никак, а точнее – так же, как она изменилась у депутатов после снятия неприкосновенности.

Кроме того, пока зелёный слуга, находясь за океаном, щёлкает по носу «пенсионера ООН», члены его «незалежной» группировки усиленно пытаются переписать трудовое законодательство, ликвидируя КЗоТ. Утверждённым Радой законопроект 5388 фактически подменяет КЗоТ краткосрочными трудовыми договорами (период их действия – до пяти лет). Уволить сотрудника какого-либо предприятия станет проще – процедуру не нужно будет согласовывать с профсоюзами. Вышвырнуть за дверь трудящегося можно будет абсолютно по любой причине. Так сказать, украинцев будут баловать Зе-фразой «покиньте территорию».

Работающие за копейки украинцы будут находиться в постоянном тонусе. Также на нищих РАБотающих украинцев повесят материальную ответственность в неограниченных объёмах. Кроме того, людей обяжут (!) работать сверхурочно, и, если будет необходимо, в выходные дни. Естественно, за «спасибо». Такие вот рабские условия РАБоты станут для населения «европейской державы» безысходностью, – из-за высоких тарифов, роста цен на товары и услуги, коррумпированной медицины и образования люди будут вынуждены соглашаться на рабские условия труда.

«Все конфликты нужно решать диалогами, а не танками», – сказал Зе в ходе доклада в ООН. Что имело в виду «лицо украинской демократии», говоря подобную ересь, – неизвестно. Ведь именно танками Зеленский разбирается с русскими жителями Донбасса.

Скажу больше, что вскоре подобная участь постигнет украинское население, если то посмеет пойти против Зе-политики. Ведь с каждым днём молчания и бездействия против беспредела «слуг народа», украинцы сами себя предрекают к жестокой расправе безумным Зе-диктатором.

Оперившийся Зе, который уже дважды за текущий месяц приезжает в Штаты, позволил себе сделать выпад в сторону партнёров из-за вакцины против коронавируса. В принципе такую вольготность Зе может себе позволить, если учесть, что в зале, где тот выступал, был только технический персонал и делегация африканской страны Замбии. То есть «партнёры» пропустили выступление украинского вассала. А Зе, между тем, рьяно критиковал политику ООН по вакцинации от коронавируса и официально отнёс граждан вверенной ему страны к «третьему сорту».

Цитата:

«Все мы люди, но спасательные шлюпки получат пассажиры 1-го класса».

«Спасательные шлюпки» – то есть вакцины, причём некачественные, пылающая «ковидом» Украина действительно получила в последних рядах, нарочито отвергнув дружеское предложение России о поставках действенного «Спутника». Как результат, – украинцы массово умирают и от вируса, и от «партнёрских» антивирусов, которые испытывает взятое в Зе-рабство украинское население.

Но Зе банде нет никакого дела до простых смертных украинцев. Он выстраивает под себя политику в «незалежной», ликвидируя неугодных, а также запугивая и обесценивая простых людей, которые в 2019 году поверили психопату в «овечьей» шкуре. Об Зе-геноциде украинцев Зеленский, конечно же, не сказал за трибуной ассамблеи ООН. Да и зачем говорить об этом, если геноцид украинского населения одобрен западными кураторами?